Российские военные начали наступление на украинские позиции в Курской области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром, 16 марта, опубликовал обновленную карту позиций украинских сил в Курской области России, согласно которой ВСУ отошли от Суджи.

Об этом говорится в утреннем сообщении Генштаба.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки в Курской области произошло 19 боестолкновений, а также враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемых бомбы и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

Карта 16 марта

Карта 15 марта

Накануне Deep State опубликовал изменения на карте боевых действий, в соответствии с которыми Россия вернула под контроль Суджу и село Рубанщина в Суджанском районе.

Напомним, 14 марта президент США Дональд Трамп сообщил об "очень хороших" переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, и в то же время отметил, что "тысячи украинских военных находятся в российском окружении".

И украинский Генштаб, и президент Зеленский оцепление на Курщине не подтвердили.

"Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила", — заявил Зеленский.

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