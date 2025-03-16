Суджа вже не під контролем ЗСУ - Генштаб оновив мапи

Російські військові розпочали наступ на українські позиції в Курській області.

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 березня опублікував оновлену мапу позицій українських сил в Курській області Росії, згідно з якою ЗСУ відійшли від Суджі.

Про це йдеться у ранковому повідомленні Генштабу.

У відомстві зазначили, що за минулу добу в Курській області відбулося 19 боєзіткнень, а також ворог завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Мапа 16 березня

Мапа 15 березня

Напередодні Deep State опублікував зміни на карті бойових дій, відповідно до яких Росія повернула під контроль Суджу та село Рубанщина в Суджанському районі.

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп повідомив про "дуже хороші" переговори з російським лідером Володимиром Путіним, і водночас зазначив, що "тисячі українських військових перебувають в російському оточенні".

І український Генштаб, і президент Зеленський оточення на Курщині заперечили.

"Я можу тільки подякувати нашим воїнам за Курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала", - заявив Зеленський.

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