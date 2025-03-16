Учасниця "Супер топмодель по-українськи" Анна Суліма вагітна первістком

Зірка "Супер топмодель по-українськи", блогерка Анна Суліма повідомила про вагітність.

Щасливою звісткою Анна поділилася в Instagram. Блогерка опублікувала низку чуттєвих знімків, де видніється помітно округлий животик. Поруч з нею попозував і батько дитини. Ним став іноземець Кіріан, з яким Суліма декілька років тому познайомилася під час перебування за кордоном.

Анна Суліма вагітна

Анна Суліма вагітна

"Ми познайомились декілька років тому, коли я прилетіла до Лос-Анджелеса! Моя англійська була на нулі, а його нерви та стресостійкість – на максимумі. Перший час ми спілкувалися мовою жестів, але ще з першого дня між нами був якийсь магічний контакт. Ми дійсно розуміли один одного на відчуттях. Потім він вчив мене англійської, ми почали разом тренуватись у залі, багато їздити на океан та пили смачну "Маргариту". Потім подорожі, життя разом", - поділилася зірка.

Суліма говорить, що вагітність була запланованою. Перші місяці у новому статусі для моделі були не надто складними. Єдине, що її турбувало – болі в животі й гостра потреба у сні.

Анна Суліма вагітна

Анна Суліма вагітна

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал народила другу дитину та вже заговорила про майбутнє ще одне поповнення у родині.

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