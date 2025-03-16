У нічному клубі живцем згоріло 50 людей - моторошні подробиці

У Північній Македонії через пожежу на дискотеці загинули щонайменше 50 людей.

Про це пише видання The straitstimes.

Зазначається, що у клубі виступав македонський гурт DNA. Ймовірною причиною пожежі є використання піротехніки.

Повідомляється, що на момент спалаху та поширення пожежі клуб був переповнений людьми. Після цього на місце події прибула велика кількість пожежних бригад, машин швидкої допомоги, а також поліція.

"Точно кількість загиблих і постраждалих внаслідок пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, що біля узбережжя Каліфорнії сталася пожежа на невеликому приватному судні. У вогні загинули 34 людини.

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