Участница "Супер топ-модель по-украински" Анна Сулима беременна первенцем

Звезда "Супер топ-модель по-украински", блогерша Анна Сулима сообщила о беременности.

Счастливым известием Анна поделилась в Instagram. Блогерша опубликовала ряд чувственных снимков, где виднеется заметно округлый животик. Рядом с ней попозировал отец ребенка. Им стал иностранец Кириан, с которым Сулима несколько лет назад познакомилась во время пребывания за границей.

Анна Сулима беременна

Анна Сулима беременна

"Мы познакомились несколько лет назад, когда я прилетела в Лос-Анджелес! Мой английский был на нуле, а его нервы и стрессоустойчивость — на максимуме. Первое время мы общались языком жестов, но еще с первого дня между нами был какой-то магический контакт. Мы действительно понимали друг друга на ощущениях. Потом он учил меня английскому, мы начали вместе тренироваться в зале, много ездить на океан и пили вкусную "Маргариту". Потом путешествия, жизнь вместе", – поделилась звезда.

Сулима говорит, что беременность была запланирована. Первые месяцы в новом статусе для модели были не слишком сложными. Единственное, что ее беспокоило – боли в животе и острая потребность во сне.

Анна Сулима беременна

Анна Сулима беременна

Напомним, недавно актриса Анна Кошмал родила второго ребенка и уже заговорила о будущем еще одного пополнения в семье.

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