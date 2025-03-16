"Путин тянет время": Times о том, закончит ли диктатор войну

Столкнувшись с предложением 30-дневного прекращения огня в Украине, Владимир Путин делает то, что умеет лучше – тянет время.

Об этом пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Times.

Этот подход не показывает, что Путин не серьезно относится к миру. Однако это подчеркивает то, что, несмотря на всю его публичную публичную персону, Путину неудобно принимать жесткие решения, особенно когда он вынужден быстро реагировать.

"От решения вопроса о том, как справиться с убийством оппозиционного политика Бориса Немцова, совершенном в 2015 году по заказу лидера Чечни Рамзана Кадырова, до решения дилемм COVID, когда нет простых ответов, Путин пытается уклониться или отвлечь решение", — отмечает Гале.

Несмотря на то, что американо-украинское предложение о прекращении огня на самом деле лишь средство открыть пространство для предыдущих мирных переговоров – по сути, разговоры о переговорах являются большими ставками для Путина.

Отказ от предложения о прекращении огня может вызвать негативную реакцию США. С другой стороны, принятие предложения может привести к протесту ультранационалистов в России, возмущаемым любыми уступками. По словам аналитика, крайних националистов в России немного, но они имеют непропорциональное политическое влияние и настроены радикализовать ветеранов так называемой "СВО", говоря им, что они "получили нож в спину".

Как говорит обозреватель, Путину нужно достаточно времени, чтобы понять новую ситуацию.

Эксперт The Times предполагает, что Путин не обязательно выступает против какого-либо соглашения. В последние недели, например, диктатор был готов сделать то, чему раньше сопротивлялся: отвлечь силы с фронта на Донбассе до боевых действий на Курщине, позволив украинцам осуществить некоторые ограниченные контратаки на востоке. Это означает, что он предусматривает прекращение огня и хочет быть абсолютно уверенным, что ни одна российская территория не останется оккупированной, когда сражения прекратятся и линии фронта будут заморожены.

Перемирие позволило бы Украине перегруппироваться и перевооружиться, но оно дало бы такой же шанс России. В то время как Москва утверждает, что украинцы выиграют больше всего, оборонный аналитик в Киеве оценил, что украинцам мешает "нехватка живой силы, тогда как россияне могут ротировать свои силы, а также использовать паузу, чтобы перенаправить их, чтобы возобновить инициативу на Донбассе".

Принятие 30-дневного соглашения ни к чему не обяжет Путина – опять же, переговоры могут быть сбиты тысячей придирок – но это снизит возможность того, что Трамп станет считать его, а не президента Зеленского, главным препятствием для мира, говорит Марк Галеотти.

Политические средства покорения Украины

По информации аналитика, многие российские чиновники считают, что конечная цель Путина – установление полной гегемонии над Киевом – лучше достичь политическими средствами. Полное военное завоевание Украины сейчас немыслимо. Однако, как сказал один инсайдер российского министерства иностранных дел, "как только война закончится и украинцы потребуют все большей помощи на восстановление и скорейшее вступление в Европейский Союз, тогда Европа устанет от своих "героических друзей".

"Однако будет ли Путин слишком нервным, чтобы сделать следующий шаг и начать переговоры? Его армии продвигаются вперед, хотя и с огромными потерями, и хотя технократы в его правительстве предупреждают о растущем экономическом ущербе, вызванном сочетанием санкций, инфляции и чрезмерных расходов на оборону, он склонен умалять значение экономики", – пишет эксперт.

Пряники и кнуты Трампа

До сих пор Трамп сконцентрировался на том, чтобы заставить украинцев, как он считает, подчиниться, размахивая при этом пряниками, такими как потенциальное ослабление санкций против России. Однако в Москве есть серьезные опасения, что вскоре он может применить кнут.

В окружении Путина помнят, что в свой первый президентский срок Трамп занял более жесткую линию по отношению к Кремлю, чем Обама (в том числе отправил в Украину противотанковое оружие Javelin и атаковал союзника России Асада в Сирии крылатыми ракетами).

Беспокойство вызывает не столько усиление экономических санкций, сколько предупреждение Трампа о том, что он "решительно рассматривает" новые меры до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и окончательного мира. На практике возможности для эскалации без причинения несоответствующего ущерба западным экономикам невелики.

Вместе против Европы

Скорее риск заключается в том, что будет потеряно историческое окно возможностей для формирования нового союза с Вашингтоном против Европы. Трамп, как известно, считает, что "Европейский союз был создан для того, чтобы испортить жизнь США", и сейчас вовлечен в торговую войну с этим блоком. Тем временем Москва изображает европейцев как разжигателей войны, стремящихся тратить жизнь украинцев только для того, чтобы навредить России.

С точки зрения Кремля, последние события подчеркивают слабость Европы. "Коалиция желающих" Стармера не воспринимается всерьез, поскольку предполагаемое размещение миротворцев или наблюдателей за прекращением огня будет зависеть от согласия России на соглашение, которое первым прекратит боевые действия, и от поддержки США, фактически предоставляющей право вето и Вашингтону, и Москве.

Один высокопоставленный европейский военный, который раньше был настроен очень оптимистично по поводу потенциальной роли в конфликте, теперь звучит гораздо более сдержанно:

"Теоретически идея великолепна", — вздыхает он, — "но чем больше мы смотрим на практические аспекты, тем больше кажется, что Европе еще много лет до того, чтобы обладать необходимым потенциалом и авторитетом.

Обработка вариантов

При всем своем абсолютном контроле над Россией Путин политически осторожен. Поэтому, следуя привычной тактике, Кремль использует российские СМИ для изучения мнения общественности и элиты по поводу разных вариантов.

Но это работает в обоих направлениях. Чувствуя, что Путин не определился, разные интересы в свою очередь используют общественные дебаты, чтобы повлиять на него. По мере того, как окружение президента сужается, а цепочка приближенных, контролирующих доступ к нему, становится все более непроницаемой, одним из лучших и последних способов добраться до него становится ежедневный дайджест прессы.

Ультранационалистический телеканал "Царьград", например, представляет любую паузу в боевых действиях как измену и утверждает, что "должен быть только один вариант мирного договора — на тех условиях, которые Путин давно выдвинул".

Между тем, в деловой прессе муссируются потенциальные выгоды от снятия санкций и возвращения иностранных компаний на российский рынок.

Путин настаивает на большем

По словам Галеотти, это классический гамбит Москвы — замедлять или сводить на нет переговоры, придираясь к каждому пункту. Дипломаты Путина точно знают, как на практике отвергнуть перемирие, при этом делая вид, что они преданы созданию незыблемого соглашения.

Однако, если российский диктатор решит принять американо-украинское предложение, то, пытаясь добавить условия, Путин также надеется сформировать будущие ожидания. По словам одного британского дипломата, "любые уступки сейчас, например, ограничение поставки оружия в Украину, Кремль просто присваивает, а затем потребует большего, когда дело дойдет до мирных переговоров".

Диктатор все еще медлит

Не отвергая сразу соглашение о прекращении огня и принимая символические меры, такие как согласие по просьбе Трампа пощадить жизнь украинских войск, якобы окруженных во время Курской операции, Путин выигрывает время. Не желая, чтобы его ассоциировали с неудачей, он будет полон решимости вытеснить Украину из России до того, как будет достигнуто любое соглашение.

Также читайте Зеленский сообщил, находятся ли ВСУ в окружении в Курской области

Но появление на прошлой неделе в Курской области в военной форме (достаточно неудобное) показывает, насколько он уверен в том, что эта часть процесса почти завершена. Затем придет время принятия решений.

Даже в Москве никто толком не знает, что он в итоге сделает. Есть опасения, что его парализуют риски по обе стороны.

Эксперт предполагает, что Белый дом вряд ли будет долго терпеть промедление диктатора. Как сказал в субботу утром один из политических обозревателей-ветеранов:

"Мы все сейчас живем в ускоренное время Трампа, и чем дольше Путин тянет время, тем больше вероятность того, что он упустит возможность. Он сделал паузу. Одному Богу известно, что тогда произойдет".

Ранее Владимир Зеленский призвал США не поддаваться попыткам России затянуть начало перемирия.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.