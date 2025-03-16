Укренерго повідомило про відключення світла 17 березня: кого торкнеться

В Укренерго наголосили, що відключення побутових споживачів не прогнозується.

Укренерго повідомляє, що завтра, 17 березня, через складну ситуацію в енергосистемі будуть застосовані обмеження потужності для промислових та бізнес-споживачів.

За даними компанії, обмеження діятимуть з 06:00 до 20:00.

Причиною запровадження заходів стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас в Укренерго наголосили, що відключення побутових споживачів не прогнозується.

Енергетики зазначають, що ситуація може змінюватися, тому рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).

Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 15 березня, російська окупаційна армія масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК у Дніпропетровській та Одеській областях. Сталися відключення світла.