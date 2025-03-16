Яким буде літо 2025: прогноз метеорологині

Чи прийде літо 2025 в Україну за календарем – 1 червня – важко спрогнозувати. Втім літо за середніми багаторічними значеннями переходу, середньої добової температури +15°, може відбутися вже в травні.

Про це розповіла Наталія Голеня, метеорологиня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру в інтерв’ю “Говорить Суханов”.

“Тому вже із середини травня можна вважати, що це вже літо. І там вже пішли ці інтенсивні процеси – грози, гради, шквали такі конвективні явища. От це вже зовсім літній місяць можна вважати, якщо звичайно не буде вторгнення холодного повітря. Тому що ми знаходимося в помірних широтах і в нас весь час, що взимку, що влітку в нас відбуваються температурні коливання. І таким чином, якщо ми вийшли, що березень в нас теплий, але в квітні і травні у нас часто практично кожного року відбувається вторгнення холодного арктичного повітря з півночі, коли в нас температура вночі знижується до нуля або до мінусів, і особливо це на ґрунті. І це ми вже називаємо заморозками”, – каже метеорологиня.

Вона зазначила, що заморозки – це часте явище в Україні у квітні або на початку травня.

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