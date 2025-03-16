Ракетним ударом на Брянщині уражено базу "кадировців"

Багато ворожих солдатів залишилося під завалами.

Сили оборони України завдали влучного ракетного удару по місцю базування "кадировців" із чеченського підрозділу Росгвардії "Ахмат" в Брянській області РФ.

Підтвердження цієї інформації отримали українські розвідники із перехоплення розмови місцевої росіянки, яка, ймовірно, була залучена для надання допомоги пораненим, повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Вона повідомила про шістьох поранених, серед яких двоє були у важкому стані із крововтратою.

"Ракета, уяви, та ще вони відпочивали, тільки в бронежилеті одни був хлопчик, 21 рік. Контрактники, переважно чеченці. Такі молоденькі взагалі, найстаршому, мабуть, 41 рік", - розповідала жінка

За її словами, багато "кадировців" залишилося під завалами.

Нагадайте, Україна успішно випробувала і застосувала ракету "Довгий Нептун" з дальністю в тисячу кілометрів. Попередньо, нею був уражений нафтопереробний завод у Туапсе.

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