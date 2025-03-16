ЗСУ "закобзонили" вже понад 890 тисяч окупантів - Генштаб

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1400 солдатів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 894 240 (+1400) осіб

танків ‒ 10325 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20)

артилерійських систем – 24561 (+78)

РСЗВ – 1317 (+2)

засоби ППО ‒ 1104 (+1)

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180)

крилаті ракети ‒ 3121

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113)

спеціальна техніка ‒ 3777

Раніше військовий повідомив: щоб підтримати "баланс" притоку і відтоку окупантів на фронті, українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу росіян на 30 тисяч за місяць.

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