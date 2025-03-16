ЗСУ "закобзонили" вже понад 890 тисяч окупантів - Генштаб

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.
За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1400 солдатів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 894 240 (+1400) осіб
- танків ‒ 10325 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20)
- артилерійських систем – 24561 (+78)
- РСЗВ – 1317 (+2)
- засоби ППО ‒ 1104 (+1)
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180)
- крилаті ракети ‒ 3121
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113)
- спеціальна техніка ‒ 3777
Раніше військовий повідомив: щоб підтримати "баланс" притоку і відтоку окупантів на фронті, українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу росіян на 30 тисяч за місяць.
Читайте також: