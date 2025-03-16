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ЗСУ "закобзонили" вже понад 890 тисяч окупантів - Генштаб

ЗСУ "закобзонили" вже понад 890 тисяч окупантів - Генштаб

Російський солдат / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1400 солдатів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 894 240 (+1400) осіб 
  • танків ‒ 10325 (+10) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 21478 (+20) 
  • артилерійських систем – 24561 (+78) 
  • РСЗВ – 1317 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 1104 (+1) 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 29413 (+180)
  • крилаті ракети ‒ 3121 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113) 
  • спеціальна техніка ‒ 3777 

Раніше військовий повідомив: щоб підтримати "баланс" притоку і відтоку окупантів на фронті, українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу росіян на 30 тисяч за місяць.

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