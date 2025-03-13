Не всем украинцам увеличат пенсию после индексации

Пенсии по инвалидности и выплате большинства пенсионеров увеличатся на 11,5%.

Несмотря на индексацию пенсий, после мартовского пересчета увеличение выплат по инвалидности коснется не всех.

Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии " 24 Каналу ".

Эксперт объяснил: хотя перерасчет пенсий должен охватить всех пенсионеров, но есть некоторые нюансы. Например, лицам с инвалидностью с детства выплаты не увеличат. Это объясняется тем, что они получают не пенсию, а социальное пособие, ведь у них отсутствует трудовой стаж.

В результате, индексация для них не предусмотрена. Именно поэтому у таких пенсионеров размер выплат останется на уровне 2361 грн в месяц.

Пенсии по инвалидности и выплате большинства пенсионеров увеличатся на 11,5%. В частности, и пенсии по специальным законам, например для чернобыльцев и военных. Так, минимальная пенсия для лиц с I группой инвалидности вырастет с 2980 до 3323 гривен.

Как сообщалось, в Украине завершили индексацию пенсий. Выплаты для большинства пенсионеров увеличились. Предварительно в этом году пенсии украинцев будут проиндексированы на 11,5%.

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