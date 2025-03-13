В Украине ощутимо подорожала коммуналка: за что платим больше всего

В то же время, тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне.
В Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Больше всего выросла в цене электроэнергия — стоимость увеличилась на 63,6%.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Согласно данным ведомства, с февраля прошлого года по февраль 2025 года тарифы на коммунальные услуги в целом увеличились на 19,3%. Помимо электроэнергии, подорожали также:
- на 10,7% — за вывоз бытовых отходов
- на 9,6% — за услугу по управлению многоквартирными домами
- на 3,5% — за содержание и ремонт жилья
- на 0,7% — за водоснабжение
- на 0,6% — за канализацию
Однако стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне. А именно:
- природный газ
- горячая вода
- отопление
Напомним, в НБУ сообщили, что тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными в 2025 году. Однако с 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.
Читайте также: