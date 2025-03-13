В Украине ощутимо подорожала коммуналка: за что платим больше всего

В то же время, тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне.

В Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Больше всего выросла в цене электроэнергия — стоимость увеличилась на 63,6%.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно данным ведомства, с февраля прошлого года по февраль 2025 года тарифы на коммунальные услуги в целом увеличились на 19,3%. Помимо электроэнергии, подорожали также:

на 10,7% — за вывоз бытовых отходов

на 9,6% — за услугу по управлению многоквартирными домами

на 3,5% — за содержание и ремонт жилья

на 0,7% — за водоснабжение

на 0,6% — за канализацию

Однако стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне. А именно:

природный газ

горячая вода

отопление

Напомним, в НБУ сообщили, что тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными в 2025 году. Однако с 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

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