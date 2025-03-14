Может ли Украина отказаться от части территорий: Шмыгаль прокомментировал

Украина ни в коем случае не будет уступать свои территории. Такова позиция главы государства Владимира Зеленского, которую он "неоднократно высказывал".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Территориальная целостность и суверенитет нашего государства – это приоритет номер один для нас, это определено Уставом ООН, международным законодательством", – отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, что после переговоров Украины и США в Джидде американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что вопрос территориальных уступок поднимался. По его словам, военного решения российско-украинской войны не существует. Кроме того, президент США Дональд Трамп отметил, что Белый дом обсуждал с Киевом "земли, которые могут быть сохранены и потеряны".

Напомним, ранее в США сделали шокирующее заявление о территориальных уступках Украины. Государственный секретарь Марко Рубио подчеркнул, что "обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного разрешения этой ситуации не существует".

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