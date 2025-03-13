Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні відчутно здорожчала комуналка: за що платимо найбільше

В Україні відчутно здорожчала комуналка: за що платимо найбільше

За рік в Україні суттєво подорожчали комунальні послуги / Фото: ТСН.ua

Водночас тарифи на низку позицій залишилися на колишньому рівні.

В Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла у ціні електроенергія - вартість збільшилася на 63,6%. 

Про це повідомили в Державній службі статистики.

Згідно з даними відомства, від лютого минулого року до лютого 2025 року тарифи на комунальні послуги загалом збільшилися на 19,3%. Крім електроенергії, здорожчали також:

  • на 10,7% — за вивезення побутових відходів
  • на 9,6% — за послугу з управління багатоквартирними будинками
  • на 3,5% — за утримання та ремонт житла
  • на 0,7% — за водопостачання
  • на 0,6% — за каналізацію

Однак вартість низки інших послуг залишилася на колишньому рівні. А саме:

  • природний газ
  • гаряча вода
  • опалення

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними 2025 року. Однак від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація