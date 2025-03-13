В Україні відчутно здорожчала комуналка: за що платимо найбільше

Водночас тарифи на низку позицій залишилися на колишньому рівні.

В Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла у ціні електроенергія - вартість збільшилася на 63,6%.

Про це повідомили в Державній службі статистики.

Згідно з даними відомства, від лютого минулого року до лютого 2025 року тарифи на комунальні послуги загалом збільшилися на 19,3%. Крім електроенергії, здорожчали також:

на 10,7% — за вивезення побутових відходів

на 9,6% — за послугу з управління багатоквартирними будинками

на 3,5% — за утримання та ремонт житла

на 0,7% — за водопостачання

на 0,6% — за каналізацію

Однак вартість низки інших послуг залишилася на колишньому рівні. А саме:

природний газ

гаряча вода

опалення

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними 2025 року. Однак від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

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