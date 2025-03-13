Не всім українцям збільшать пенсію після індексації

Пенсії по інвалідності та виплати більшості пенсіонерів збільшаться на 11,5%.

Незважаючи на індексацію пенсій, після березневого перерахунку збільшення виплат по інвалідності торкнеться не всіх.

Про це повідомив експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі "24 Каналу".

Експерт пояснив: хоча перерахунок пенсій має охопити всіх пенсіонерів, але є деякі нюанси. Наприклад, особам з інвалідністю з дитинства виплати не збільшать. Це пояснюється тим, що вони отримують не пенсію, а соціальну допомогу, адже в них відсутній трудовий стаж.

У результаті індексація для них не передбачена. Саме тому в таких пенсіонерів розмір виплат залишиться на рівні 2 361 грн на місяць.

Пенсії по інвалідності та виплати більшості пенсіонерів збільшаться на 11,5%. Зокрема, й пенсії за спеціальними законами, як-от для чорнобильців і військових. Так, мінімальна пенсія для осіб з I групою інвалідності зросте з 2 980 до 3 323 гривень.

Як повідомлялося, в Україні завершили індексацію пенсій. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

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