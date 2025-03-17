Весна ще здивує перепадами погоди: чого очікувати українцям

Готуйтеся! Буде ще холодніше! Початок робочого тижня погодою порадує не дуже.

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На вихідних значно похолоднішало, але у понеділок, 17 березня, очікується ще більше зниження температури. Синоптики прогнозують, що найпрохолодніше буде на заході та на півночі країни, а найтепліше на сході та півдні. Хоча і у цих регіонах також очікуються невеликі опади. В Укргідрометцентрі прогнозують, що 17 березня, температура повітря в західних і північних областях становитиме вночі -4… +1 градусів, удень усього +2… +6 градусів. На решті території України температури також будуть нижчі, але все одно не настільки. Температура і вночі, і вдень 17 березня коливатиметься в межах +6… +12 градусів. Водночас синоптики зазначають, березень – перехідний місяць між холодним і теплим сезоном, тому складно прогнозувати.

Розрахунки моделей дуже різняться. А синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі для РБК-Україна зазначила, що є тенденція впливу поля підвищеного тиску протягом кількох днів, тобто припинення опадів. А потім 19-20 березня знову можуть бути дощові атмосферні фронти. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що загалом березень очікується теплим, про сніг можна забути до нової зими, навіть дощів буде не рясно. Однак протягом місяця можливі помітні коливання температури від тепла до холоду. Друга половина березня очікується помітно холоднішою за першу: циклон з півночі принесе у регіон не лише похолодання до +5-6 градусів удень і від -1 до +2 уночі, а й майже щоденні невеликі дощі. Тепло почне повертатися тільки ближче до квітня.

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Раніше синоптики заявляли, що весна 2025 року в Україні очікується теплішою за середні багаторічні значення на 1-2 °C. Однак березень ще буде прохолодним. Зокрема про це виданню "Телеграф" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він прогнозує, що друга декада буде вже теплішою, але опадів також очікується дуже мало. Третя декада березня почнеться з похолодання.

Перша декада квітня не принесе такого бажаного весняного тепла на постійній основі. Один-два теплі дні змінюватимуться на два-три прохолодніші дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки. Друга декада квітня розділиться на дві частини. Перша половина буде більш волога та вітряна. Вночі, зрідка, навіть можливий невеличкий "мінус". Вдень – помірний "плюс". Друга частина цієї декади тепліша і без опадів. Тобто дні будуть більш погожі. Третя декада буде така ж тепла, але далі температура повітря дещо знизиться. Зросте імовірність опадів, хоча носитимуть вони короткочасний характер.

Перша декада останнього місяця весни на початку також не принесе справжнього тепла. Будуть спостерігатися помірні температури, і лише під кінець цієї десятиденки потепліє. Очікуються і опади. Друга декада травея "успадкує" це тепло і температура повітря прогріється. Опадів слід чекати більше у першій декаді, а друга ж буде "сухіша". Втім, інколи траплятимуться короткочасні дощі. Третя декада травня знову розчарує: температура повітря знизиться, буде досить волого і вітряно, що і позначиться на загальній картині погоди. Та все ж насамкінець місяця знову повернеться тепло. Не можна його назвати літнім, але буде доволі тепло.

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