Прогноз на весну 2025: що обіцяють синоптики – дощі чи посуху

За прогнозами синоптиків, березень 2025 року в Україні має бути теплий і з дефіцитом опадів, як останній місяць зими, лютий.

Про це в інтерв’ю “Говорить Суханов” розповіла Наталія Голеня, метеорологиня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру.

За її словами, зазвичай в березні в Україні не випадає багато опадів.

“Досить часто в нас березень – це посушливий місяць, переважання антициклону і не дуже багато опадів. Але після таких років маємо сподіватися, що в квітні-травні відбудеться компенсація цієї посухи. От і тоді ми виходимо все одно на хороші врожаї. А от 93-го року була така ситуація, що тоді було мало опадів і в квітні, і в травні, і таким чином врожай був поганий. А от 2008-13 року врожаї були хороші, оскільки відбулася компенсація опадів вже в квітні і в травні”, – каже метеорология.

Вона пояснила, що в квітні це важливо для озимини, а в травні – для ярих зернових культур.

“Тому в нас сподівання є, що все-таки на кінець березня і в квітні-травні ситуація зміниться, і буде більше процесів із заходу, із північного заходу, з Атлантики, які принесуть нам дощі. І як то кажуть, ми вийдемо на норму і все в нас буде добре. Якщо ми надолужимо опади у квітні-травні, буде досить непогано”, – розповіла Наталія Голеня.

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