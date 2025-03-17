У ТЦК масово не допускають адвокатів – правозахисник

Юрист поскаржився, що проти його колег представники ТЦК пишуть заяви в поліцію нібито про перешкоджання роботи військових та зрив мобілізації.

До відділень ТЦК масово не допускають адвокатів для юридичної допомоги своїм клієнтам. Це порушує базове право людини на правову допомогу.

Про це заявив адвокат Олексій Зіньков, передають Новини.LIVE.

За його словами, коли адвокат приїжджає до приміщення ТЦК, пред'являє документи та підтверджує, що має право надавати допомогу, працівники військкомату все одно не дозволяють йому зустрітися з клієнтом.

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Крім того, проти правозахисників пишуть заяви в поліцію нібито про перешкоджання роботи військових та зрив мобілізації.

"Це є абсурдним, тому що адвокат приїхав виконувати свою роботу і нікому не перешкоджає. Адвокати своєю чергою подають заяви про злочин щодо порушення прав на захист і щодо перешкоджання діяльності адвоката", – каже правозахисник.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуцькому районному ТЦК ухилянти вчинили самоскалічення.

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