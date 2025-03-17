Банани корисні, але не для всіх: як може нашкодити фрукт

Банани люблять і дорослі, і діти. Ці фрукти солодкі, смачні та дуже корисні. Вони багаті на вітаміни групи B: B1, В2 і В6; вітамін С; залізо; кальцій і калій; фтор та фосфор. Втім, в деяких випадках банани можуть і нашкодити організму.

Про шкоду бананів - читайте у матеріалі ТСН.ua.

1. Фахівці радять обмежитися двома-трьома невеликими бананами на день, щоб отримати максимум користі та не перевищити денну норму вуглеводів та калорій. Ці фрукти повільно перетравлюються, тому людям із зайвою вагою краще не зловживати ними. Крім того, якщо переїсти, то може з'явитися почуття тяжкості та здуття живота.

2. Бананами не варто захоплюватися людям, які мають проблеми з тромбами або судинами. Фрукт згущує кров і підвищують її в'язкість. Тому в таких випадках краще уникати щоденного вживання бананів.

3. Банани містять багато вуглеводів та мають великий вміст фруктози. Тому цей фрукт слід з обережністю включати банани в раціон потрібно людям з цукровим діабетом і ожирінням.

4. У бананах міститься калій. Саме тому людям із захворюваннями нирок, які мають високий рівень калію в крові, варто обмежити споживання цього фрукту.

5. Банани містять олігофруктани. Вони можуть викликати неприємні симптоми у людей із синдромом подразненого кишечника. Це проявляється болями в животі та здуттям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому банани швидко чорніють і стають м'якими.

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