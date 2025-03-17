В ТЦК массово не допускают адвокатов – правозащитник

Юрист посетовал, что против его коллег представители ТЦК пишут заявления в полицию якобы о препятствовании работе военных и срыве мобилизации.

В отделения ТЦК массово не допускают адвокатов для юридической помощи своим клиентам. Это нарушает базовое право человека на правовую помощь.

Об этом заявил адвокат Алексей Зиньков, передают Новости.LIVE.

По его словам, когда адвокат приезжает в помещение ТЦК, предъявляет документы и подтверждает, что вправе оказывать помощь, работники военкомата все равно не позволяют ему встретиться с клиентом.

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Кроме того, против правозащитников пишут заявления в полицию якобы о препятствовании работе военных и срыве мобилизации.

"Это абсурдно, потому что адвокат приехал выполнять свою работу и никому не препятствует. Адвокаты в свою очередь подают заявления о преступлении относительно нарушения прав на защиту и препятствования деятельности адвоката", — говорит правозащитник.

Ранее сообщалось, что в Кременчугском районном ТЦК уклонисты совершили самоувечье.

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