Похолодання по всій Україні: синоптикиня відповіла, коли повернеться тепло

Синоптикиня дала прогноз погоди на завтра та найближчі дні.

У понеділок, 17 березня, на заході та півночі України випадатиме мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook.

За її словами, завтра у західних та північних регіонах вночі температура повітря -3-8 морозу, вдень 0+4 градуси.

"До негоди приєднається сильний північно-західний вітер. Одягайтеся тепло, покатайтесь маршруткою краще завтра, бо на дорогах буде непевно", – радить Діденко.

На решті території України 17 березня без істотних опадів, лише на заході центральної частини дощ та мокрий сніг. Вночі 0+4, вдень +6+11 градусів.

Погода у Києві: мокрий сніг, вночі -3-5, вдень +1+3 градуси. Рвучкий північно-західний вітер.

Діденко зазначає, що потепління в Україні очікується з 22-23 березня.

Раніше ми писали, що березень готує погодні сюрпризи для українців.

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