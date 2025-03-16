Похолодання по всій Україні: синоптикиня відповіла, коли повернеться тепло

Синоптикиня дала прогноз погоди на завтра та найближчі дні.
У понеділок, 17 березня, на заході та півночі України випадатиме мокрий сніг.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook.
За її словами, завтра у західних та північних регіонах вночі температура повітря -3-8 морозу, вдень 0+4 градуси.
"До негоди приєднається сильний північно-західний вітер. Одягайтеся тепло, покатайтесь маршруткою краще завтра, бо на дорогах буде непевно", – радить Діденко.
На решті території України 17 березня без істотних опадів, лише на заході центральної частини дощ та мокрий сніг. Вночі 0+4, вдень +6+11 градусів.
Погода у Києві: мокрий сніг, вночі -3-5, вдень +1+3 градуси. Рвучкий північно-західний вітер.
Діденко зазначає, що потепління в Україні очікується з 22-23 березня.
Раніше ми писали, що березень готує погодні сюрпризи для українців.
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