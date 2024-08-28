Хто така Наталія Діденко: що відомо про популярну синоптикиню

Народилася майбутня синоптикиня Наталія Діденко 15 квітня 1961 року у селі Копайгород (Барський район, Вінницька область). Наразі вік Наталії Діденко — 61 рік.

Наталія Діденко: освіта та робота

Середню освіту вона здобула в школі № 117 ім. Лесі Українки в Києві, яку закінчила 1978 року. Далі вчилася на географічному факультеті Київського державного університету на катедрі метеорології, де здобула фах інженерки-метеорологині.

Спочатку від 1983 до 2000 року працювала в Українському Гідромецентрі. Потім вісім років (2000-2008 роки) займала посаду редакторки програми "Нова погода", яка виходила в етер на Новому каналі. Паралельно від 2005 до 2012 року працювала редакторкою та ведучою програми "Погода" на Першому національному каналі, від 2006 до 2007 року на телеканалі "Інтер" була редакторкою програми "Ранок з Інтером".

Від 2012 до 2013 року працювала редакторкою та головною синоптикинею у ТОВ Телерадіокомпанія "Погода ТБ", а від 2013 до 2016 року розповідала про погоду в Україні на Громадському телебачені та Громадському радіо.

Окрім цього, Наталія Діденко також надавала метеорологічні консультації компанії Крафт Якобс Сушард (2000-2003 роки) та співпрацювала з журналом National Geographic Україна 2014 року.

Була головною синоптикинею порталу meteo.ua до 2019 року, нині редагує та веде програму "Погода" на телеканалі "Еспресо", а ще є ведучою авторської програми "Погода з Наталкою Діденко" на радіо "Країна ФМ". Також щоденні прогнози Наталії Діденко можна подивитися на сторінці синоптикині в Facebook. Станом на кінець серпня 2024 року на сторінку Наталії Діненко в фейсбук підписано понад 78 тисяч осіб.

Наталія Діденко з котом Апельмоном / Фото: commons.wikimedia.org

Раніше всі свої прогнози погоди Наталія Діденко вела разом зі своїм рудим котом Апельмоном, однак 2023 року улюбленець помер. Тоді ж у домі синоптикині з'явилося двоє кошенят: Тарасик та Тетянка.

Як блогерка, Наталія Діденко писала для журналу "Країна" та на порталі opinionua.com.

Що відомо про родину Наталії Діденко

Майбутня метеорологиня, ведуча та блогерка народилася у родині вчительки (Дяченко Віра Макарівна) та геолога (Онаць Василь Іванович), який також був громадським діячем.

Сама Наталія заміжня. Її чоловік — Діденко Сергій Миколайович — народився 1967 року. Весілля подружжя зіграло 11 вересня 1993 року. З відкритих джерел інформації про дітей у Наталії Діденко немає.

Головна особливість прогнозів Наталії Діденко в тому, що, за її ж власними словами, вона намагається подавати їх цікаво, не нудно, використовуючи нестандартні фрази. Хоча, звичайно, для ілюстрації синоптикиня часто використовує дані супутників, синоптичні карти, інформацію з радарів.