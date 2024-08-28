Одну з найбільших електростанцій у Росії огорнули клуби диму: що сталося (відео)

Від міста Новомічурінськ, в якому розташована ця теплова електростанція, по прямій близько 230 км до Москви.

У середу, 28 серпня, у Мережі з’явилося відео із Рязанської ДРЕС, яку огорнули клуби диму.

У місцевих пабліках повідомляють, що незадовго до того пролунали вибухи.

Рязанська ДРЕС займає шосту позицію у списку найпотужніших теплоелектростанцій Росії. У складі станції 7 енергоблоків, для охолодження конденсаторів турбін використовується вода з водосховища спорудженого на річці Проня.

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Від міста Новомічурінськ, в якому розташована ця теплова електростанція, по прямій близько 230 км до Москви.

Офіційно російська влада заперечує пожежу та вибухи на підприємстві електроенергетики, але чітких та однозначних пояснень цьому інциденту немає.

У поясненнях, які публікують місцеві Telegram-канали та російські пропагандисти, йдеться про порушення технологічного процесу на одному з енергоблоків після ремонту, яке спричинило появу пари, а також про загоряння на території колишнього рибгоспу, розташованого поруч з Рязанською ДРЕС, і навіть про горіння сухої трави біля електростанції.

Одну з найбільших електростанцій у Росії огорнули клуби диму

Нагадаємо, після атаки дронами 28 серпня загорілась нафтобаза "Атлас" у Ростовській області Росії. Звідти постачалося паливо російської армії.

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