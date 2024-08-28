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Росіяни захопили село Костянтинівка – аналітик Рьопке

Росіяни захопили село Костянтинівка – аналітик Рьопке

Російські військові / Фото: Associated Press

Журналіст заявив про начебто раптовий відхід українських військ.

Російські війська захопили село Костянтинівка Покровського району в Донецькій області.

Про це повідомив німецький OSINT-аналітик та журналіст Bild Юліан Рьопке.

"Після раптового відходу українських військ російські окупаційні війська захопили Костянтинівку Донецької області", – йдеться в заяві.

Рьопке також опублікував мапу з окупованою ворогом територією.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня аналітики Deep State повідомили, що російські війська встановили свій прапор на західних околицях Костянтинівки, але бої в селі ще тривали.

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