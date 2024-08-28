Росіяни захопили село Костянтинівка – аналітик Рьопке

Російські війська захопили село Костянтинівка Покровського району в Донецькій області.

Про це повідомив німецький OSINT-аналітик та журналіст Bild Юліан Рьопке.

"Після раптового відходу українських військ російські окупаційні війська захопили Костянтинівку Донецької області", – йдеться в заяві.

Рьопке також опублікував мапу з окупованою ворогом територією.

#NewsMap

After a sudden Ukrainian withdrawal, the Russian invasion army captured #Kostyantynivka in Donetsk oblast. pic.twitter.com/I5szkGcUfD — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 28, 2024

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня аналітики Deep State повідомили, що російські війська встановили свій прапор на західних околицях Костянтинівки, але бої в селі ще тривали.

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