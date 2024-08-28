Россияне захватили село Константиновка – аналитик Репке

Российские войска захватили село Константиновка Покровского района в Донецкой области.

Об этом сообщил немецкий OSINT-аналитик и журналист Bild Юлиан Репке.

"После внезапного отхода украинских войск российские оккупационные войска захватили Константиновку Донецкой области", – говорится в заявлении.

Репке также опубликовал карту с оккупированной врагом территорией.

#NewsMap

После sudden украинский withdrawal, российское введение армии captured #Kostyantynivka в Донецкой области. pic.twitter.com/I5szkGcUfD — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 28, 2024

Напомним, в ночь на 28 августа аналитики Deep State сообщили, что российские войска установили свой флаг на западных окрестностях Константиновки, но бои в селе еще продолжались.

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