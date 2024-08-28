Россияне захватили село Константиновка – аналитик Репке

Журналист заявил о якобы внезапном отходе украинских войск.
Российские войска захватили село Константиновка Покровского района в Донецкой области.
Об этом сообщил немецкий OSINT-аналитик и журналист Bild Юлиан Репке.
"После внезапного отхода украинских войск российские оккупационные войска захватили Константиновку Донецкой области", – говорится в заявлении.
Репке также опубликовал карту с оккупированной врагом территорией.
#NewsMap— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 28, 2024
После sudden украинский withdrawal, российское введение армии captured #Kostyantynivka в Донецкой области. pic.twitter.com/I5szkGcUfD
Напомним, в ночь на 28 августа аналитики Deep State сообщили, что российские войска установили свой флаг на западных окрестностях Константиновки, но бои в селе еще продолжались.
Читайте также:
- Российские войска значительно продвинулись на Покровском направлении: отчет ISW (карта)
- Россияне оккупировали Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State (карта)
- NYT рассказал, почему Россия концентрирует силы на Донбассе, а не на Курщине
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.