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Россияне захватили село Константиновка – аналитик Репке

Россияне захватили село Константиновка – аналитик Репке

Российские военные / Фото: Associated Press

Журналист заявил о якобы внезапном отходе украинских войск.

Российские войска захватили село Константиновка Покровского района в Донецкой области.

Об этом сообщил немецкий OSINT-аналитик и журналист Bild Юлиан Репке.

"После внезапного отхода украинских войск российские оккупационные войска захватили Константиновку Донецкой области", – говорится в заявлении.

Репке также опубликовал карту с оккупированной врагом территорией.

Напомним, в ночь на 28 августа аналитики Deep State сообщили, что российские войска установили свой флаг на западных окрестностях Константиновки, но бои в селе еще продолжались.

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