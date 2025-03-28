Синоптик відповів, чи буде сніг в квітні

Погода у квітні. / © Associated Press

Реклама

Квітень в Україні очікується теплішим за норму. Втім, опади розподіляться нерівномірно. Зокрема, місцями може бути сніг.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на ресурсі "Метеопрог".

За його даними, найбільше опадів буде на лівобережжі країни. Імовірність випадання снігу цього року протягом усього квітня оцінюється як досить низька на рівнинній місцевості, каже синоптик.

Реклама

"Проте у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою", - додав фахівець.

У квітні, за інформацією синоптика, спостерігатиметься стійка тенденція підвищення температури повітря, яка буде ще більш вираженою, ніж у березні.

“На території України квітень очікується в цілому теплішим за середні багаторічні показники, проте перевищення норми буде не таким значним. У зв'язку зі збільшенням середньої температури, прискоряться процеси вегетації всіх видів рослин, тому у разі короткочасних вторгнень холоду вже є сенс говорити не про морози, а про заморозки – тобто зниження температури повітря нижче 0 °С на тлі додатної середньодобової температури”, - розповів Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні у квітні 2025 року. Так, другий місяць весни буде помірно теплим, без різких коливань температури та екстремальних опадів.