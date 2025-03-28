Синоптик ответил, будет ли снег в апреле

Погода в апреле. / © Associated Press

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Апрель в Украине ожидается теплее нормы. Впрочем, осадки распределятся неравномерно. В частности, местами может быть снег.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на ресурсе "Метеопрог".

По его данным, больше всего осадков будет на левобережье страны. Вероятность выпадения снега в этом году в течение всего апреля оценивается как достаточно низкая на равнинной местности, говорит синоптик.

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"Однако в Карпатах он будет периодически наблюдаться, что для этого региона является нормой", - добавил специалист.

В апреле, по информации синоптика, будет наблюдаться устойчивая тенденция повышения температуры воздуха, которая будет более выраженной, чем в марте.

“На территории Украины апрель ожидается в целом теплее средних многолетних показателей, однако превышение нормы будет не столь значительным. В связи с увеличением средней температуры, ускорятся процессы вегетации всех видов растений, поэтому в случае кратковременных вторжений холода уже есть смысл говорить не о морозах, а о заморозках - то есть снижении температуры воздуха ниже 0 °С на фоне положительной среднесуточной температуры”, - рассказал Игорь Кибальчич.

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в апреле 2025 года. Да, второй месяц весны будет умеренно теплым, без резких колебаний температуры и экстремальных осадков.