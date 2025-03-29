Как правильно хранить зимние шины: эксперты дали советы водителям

Ошибки при хранении шин / © Associated Press

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Замена зимней резины на летнюю – только первый шаг. Чтобы шины не вышли из строя до следующего сезона, важно правильно хранить их.

Об этом сообщило издание Motorbiscuit.

Почему резина рушится без езды?

Если боковины шин покрыты трещиной сеткой — это признак высушивания резины из-за неправильного хранения. Ультрафиолет, озон, влага и перепады температур разрушают материал гораздо быстрее тысячи километров пробега.

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5 правил идеального хранения

Чистота и сухость – тщательно вымойте шины и высушите, чтобы удалить соль, грязь и химические реагенты. Защита от солнца – храните резину в непрозрачных пакетах, удалите воздух, или в темном помещении. Правильное место – идеально подходит сухой подвал или гараж со стабильной температурой. Расстояние от химии и техники – бензин, озон от электродвигателей (например, холодильников) ускоряют старение. Правильное размещение – шины на дисках можно складывать стопкой, без дисков – ставить вертикально и периодически поворачивать.

Напомним, эксперты объяснили, чем опасна привычка крутить руль до упора.