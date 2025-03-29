С 1 апреля старые отсрочки будут недействительными: новые правила бронирования

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Уже 31 марта истекает срок действия отсрочок, оформленных для забронированных работников до 1 декабря 2024 года. В то же время, с 1 апреля для критически важных предприятий больше не будет действовать «быстрое бронирование» и возвращается стандартный срок бронирования в «Дии» — 72 часа для перевода забронированных работников на специальный военный учет.

ТСН.ua рассказывает о новых правилах бронирования.

Поскольку до 31 марта действует бронь, предоставленная по старым правилам, то для перебронирования сначала нужно аннулировать старую бронь. Критически важные предприятия могут осуществлять эту процедуру каждые 5 дней.

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Чтобы аннулировать бронь, нужно:

авторизоваться в «Дии» с электронной подписью юридического лица;

подать заявление с данными работников, которым нужно аннулировать бронь;

подписать заявление и ждать уведомления о статусе.

После аннуляции нужно бронировать работников снова.

Для перебронирования необходимо:

авторизоваться в «Дии» с электронной подписью юридического лица;

выбрать опцию «Подать заявление» в разделах «Бизнес» и «Бронирование»;

указать данные о работниках, подлежащих бронированию;

проверить заявление и поставить электронную подпись.

Далее нужно ждать обработки заявления.

Как уже упоминалось, срок перевода забронированных работников на специальный учет с 1 апреля составляет 72 часа.

Без учета этого срока будут переводить на спецучет забронированных в госорганах, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, судах, учреждениях системы правосудия, органах досудебного расследования, в штатных должностях патронатных служб.

Сколько времени будет действовать бронь

Отсрочки, оформленные по обновленному порядку после 1 декабря, действуют на срок, зависящий от того, какой статус у предприятия:

до 12 месяцев - для работников предприятий, учреждений, организаций, признанных критически важными для экономики или жизнедеятельности в особый период, работников операторов противоминной деятельности;

срок действия договора или контракта — для работников предприятий, критически важных для обеспечения Вооруженных сил Украины, специальных учреждений Организации Объединенных Наций, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами;

срок проведения мобилизации — для работников и служащих органов государственной власти, госорганов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов.

Критерии критически важного предприятия

Статус критически важного для экономики предоставляется предприятию, отвечающему двум обязательным критериям и еще минимум одному из указанных в порядке №76.

Обязательные критерии — размер средней зарплаты на предприятии не менее 20 тысяч грн и отсутствие долгов по уплате налогов и ЕСВ.

При этом требование о средней зарплате 20 тысяч гривен за последний месяц не касается государственных и коммунальных предприятий; хозяйственных обществ, более 50% акций которых в государственной или коммунальной собственности, государственных и коммунальных хозяйственных обществ; операторов газораспределительных систем, выполняющих критически важные функции.

С 31 марта статус критичности, если его оформляли по старым отраслевым и региональным критериям, аннулируют и не будет возможности забронировать и перебронировать работников. Чтобы его подтвердить, нужно обратиться в профильное министерство или госорган или в областную администрацию. Они до 31 марта должны были обновить критерии.

Напомним, украинцы, проживающие на территории других государств , смогут получить бронирование от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством в Украине.