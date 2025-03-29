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С 1 апреля старые отсрочки будут недействительными: новые правила бронирования
Для «критических» предприятий больше не будет действовать «быстрое бронирование» и возвращается стандартный срок бронирования в «Дии» — 72 часа.
Уже 31 марта истекает срок действия отсрочок, оформленных для забронированных работников до 1 декабря 2024 года. В то же время, с 1 апреля для критически важных предприятий больше не будет действовать «быстрое бронирование» и возвращается стандартный срок бронирования в «Дии» — 72 часа для перевода забронированных работников на специальный военный учет.
ТСН.ua рассказывает о новых правилах бронирования.
Поскольку до 31 марта действует бронь, предоставленная по старым правилам, то для перебронирования сначала нужно аннулировать старую бронь. Критически важные предприятия могут осуществлять эту процедуру каждые 5 дней.
Чтобы аннулировать бронь, нужно:
авторизоваться в «Дии» с электронной подписью юридического лица;
подать заявление с данными работников, которым нужно аннулировать бронь;
подписать заявление и ждать уведомления о статусе.
После аннуляции нужно бронировать работников снова.
Для перебронирования необходимо:
авторизоваться в «Дии» с электронной подписью юридического лица;
выбрать опцию «Подать заявление» в разделах «Бизнес» и «Бронирование»;
указать данные о работниках, подлежащих бронированию;
проверить заявление и поставить электронную подпись.
Далее нужно ждать обработки заявления.
Как уже упоминалось, срок перевода забронированных работников на специальный учет с 1 апреля составляет 72 часа.
Без учета этого срока будут переводить на спецучет забронированных в госорганах, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, судах, учреждениях системы правосудия, органах досудебного расследования, в штатных должностях патронатных служб.
Сколько времени будет действовать бронь
Отсрочки, оформленные по обновленному порядку после 1 декабря, действуют на срок, зависящий от того, какой статус у предприятия:
до 12 месяцев - для работников предприятий, учреждений, организаций, признанных критически важными для экономики или жизнедеятельности в особый период, работников операторов противоминной деятельности;
срок действия договора или контракта — для работников предприятий, критически важных для обеспечения Вооруженных сил Украины, специальных учреждений Организации Объединенных Наций, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами;
срок проведения мобилизации — для работников и служащих органов государственной власти, госорганов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов.
Критерии критически важного предприятия
Статус критически важного для экономики предоставляется предприятию, отвечающему двум обязательным критериям и еще минимум одному из указанных в порядке №76.
Обязательные критерии — размер средней зарплаты на предприятии не менее 20 тысяч грн и отсутствие долгов по уплате налогов и ЕСВ.
При этом требование о средней зарплате 20 тысяч гривен за последний месяц не касается государственных и коммунальных предприятий; хозяйственных обществ, более 50% акций которых в государственной или коммунальной собственности, государственных и коммунальных хозяйственных обществ; операторов газораспределительных систем, выполняющих критически важные функции.
С 31 марта статус критичности, если его оформляли по старым отраслевым и региональным критериям, аннулируют и не будет возможности забронировать и перебронировать работников. Чтобы его подтвердить, нужно обратиться в профильное министерство или госорган или в областную администрацию. Они до 31 марта должны были обновить критерии.
Напомним, украинцы, проживающие на территории других государств , смогут получить бронирование от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством в Украине.