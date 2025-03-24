В ТЦК объяснили, какие предприятия могут забронировать сотрудников

Бронирование военнообязанных работников возможно только в том случае, если предприятие выполняет мобилизационное задание. Так, согласно 45-му постановлению Кабинета министров, документальное оформление бронирования возможно только после начала выполнения мобилизационного задания.

Об этом рассказал начальник отдела военного учета и бронирования Николаевского областного ТЦК и СП Олег Чуба в эфире телемарафона.

"Если предприятие не получило такой задачи или не является критически важным для экономики и жизнедеятельности, его работники не переводятся на специальный учет", — пояснил он.

Напомним, в Украине с начала войны идет мобилизация. Под ее действие попадают граждане разных категорий, которые могут быть призваны к службе в армии. Мобилизация имеет свою продолжительность и проводится по определенным условиям в зависимости от потребностей обороны страны.

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