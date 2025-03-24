Пачка сигарет снова подорожает: Зеленский подписал закон

В Украине будут подниматься акцизы на табачные изделия, поскольку это требование вступления в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11090 о повышении акцизов, принятый Верховной Радой в декабре 2024 года.

Что предусматривает закон:

постепенно повышает к 2028 году ставки акцизного налога с сигарет, с одновременным и эквивалентным повышением таких ставок на табак и промышленные заменители табака

ставки акцизного налога на табачные изделия будут измеряться в евро

приводит налоговое законодательство Украины в сфере акцизного налогообложения табачных изделий к нормам

По состоянию на октябрь 2024 года средние цены на сигареты в Украине составляли:

Украинские сигареты с фильтром — 89,52 грн

Сигареты среднего класса — 96,16 грн

Сигареты премиум-класса — 113,7 грн

Ставка акциза на сигареты и изделия для электронного нагрева (ТВЭН) в Украине составляет около 59 евро за 1000 штук. В странах ЕС этот показатель превышает 90 евро, в некоторых государствах достигая 177 евро за 1000 штук.

Согласно приблизительным подсчетам, в 2025 году пачка сигарет обойдется в 127,4 грн, а в 2028 году — уже 173,6 грн. В этом году рост акциза, как уверяют чиновники, дополнительно принесет государственному бюджету 27,1 млрд грн.

В частности, заместитель гендиректора по корпоративным связям "Филипп Моррис Украина" Михаил Поляков подтвердил, что пачка сигарет может вырасти в цене в среднем на 30 гривен. Однако он заверил, что повышение будет постепенным — цена будет меняться раз или два в месяц до того, как производители полностью не переведут увеличение акциза на потребителя.

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