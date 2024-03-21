В Украине снова подорожают сигареты: сколько будет стоить пачка

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении акцизов на сигареты, начиная с июля 2024 года.

Об этом идет речь на официальном портале парламента Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, пересмотр размера ставок акцизного сбора продиктован тем, что Украина обязалась ежегодно повышать его на табачные изделия на 20% и соблюдать Директиву ЕС 2011/64/EU. Это также касается одновременного эквивалентного повышения акцизных ставок на табак, промышленных заменителей табака и уменьшения их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТВЭНов).

Стоимость сигарет зависит от колебания курса валюты в стране. Если соотношение между долларом и евро останется неизменным, остальные составляющие стоимости сигарет останутся стабильными. Так что цена на пачку сигарет среднего класса (т.е. сигареты с фильтром, которые относятся к средней ценовой категории и имеют среднее качество сырья), по расчетам будет такой:

2024 год — 84,9 грн за пачку

2025 год — 101,8 грн за пачку

2026 год — 114,9 грн за пачку

2027 год — 126,5 грн за пачку

"Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий 2025 года в сумме около 612 млн грн, 2026 года — 5 001 млн грн, 2027 года — 9 379 млн грн, 2028 года — 1", – говорится в пояснительной записке.

Напомним, в Украине с 11 июля 2023 вступил в силу закон №1978 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака", который парламентарии приняли в конце 2021 года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезней, вызванных употреблением табака, ежегодно умирает более 8 миллионов человек в мире. В Украине эта цифра составляет около 130 тысяч человек.

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