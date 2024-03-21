Новые правила приема абитуриентов в 2024 году: что изменилось

Документ описывает правила и принципы, которые должны соблюдать учреждения высшего образования при зачислении новых студентов.

Министерство образования и науки Украины утвердило основы и процедуры приема абитуриентов во время вступительной кампании 2024 года.

Об изменениях сообщили в ведомстве.

Абитуриентов ожидают следующие изменения:

Конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования будут проводить по результатам Внешнего независимого оценивания 2021 и/или вступительных испытаний 2022-2024 годов.

С 2024 года отменяется набор абитуриентов для получения степени младшего бакалавра.

Вступление на творческие специальности будет предусматривать обязательную сдачу Национального мультипредметного теста (НМТ) и творческого конкурса.

НМТ будет содержать четыре предмета, из которых три — украинский язык, история Украины и математика — обязательны. Право выбора еще одного предмета остается за поступающим.

Конкурсный балл для поступления на основе ПЗСО и НРК5 не может быть менее 150 баллов для специальностей отраслей знаний 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения", специальностей 221 "Стоматология", 222 "Медицина", 226 "Фармация, промышленная фармация", 228 "Педиатрия", 22 "Здравоохранение".

Внеконкурсное поступление даже на контракт по всем специальностям и уровням высшего образования отменяется по требованию Государственной антикоррупционной программы.

Бакалавры для поступления на магистратуру будут сдавать Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) по бакалавриату. А для выпускников колледжей будет действовать норма, что для поступления в высшее образование необходимо будет составить НМТ или подать результаты ВНО за 2021 год.

Также некоторые изменения касаются поступления в профессиональное высшее образование в 2024 году. В частности, поступающие могут подать в пять заявлений на бюджет и пятнадцать заявлений по всем источникам финансирования.

Вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.

Напомним, что в Украине хотят кардинально реформировать высшее образование.

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