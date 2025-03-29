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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
484
Время на прочтение
2 мин

Россияне усовершенствуют "Шахеды": эксперт объяснил, какие это имеет последствия

Увеличение количества антенн позволяет повысить живучесть дронов и вероятность того, что они успешно доберутся до своей цели.

Автор публикации
Ирина Игнатова Ирина Игнатова
БПЛА типа "Шахед"

БПЛА типа «Шахед» оснащают дополнительными антеннами

В последнее время на российских дронах значительно увеличилось количество антенн, что позволяет им эффективнее противостоять воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии для «Киев24».

«Увеличение количества антенн на БПЛА типа “Шахед” предназначено для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. То есть это вопрос повышения устойчивости “Шахедов” к украинским системам РЭБ. И мы видим, что такие случаи пока не являются системными», — отметил эксперт.

По словам Долинце, большее количество антенн позволяет повысить живучесть и вероятность того, что дрон успешно доберется до своей цели.

«В первую очередь надо понимать, что если раньше значительная часть этих вражеских дронов уничтожалась системами РЭБ, и иногда уровень уничтожения таких систем РЭБами доходил до 70-80%, то “Шахеды”, которые используют 16-компонентную антенну, а есть даже версии с более чем 20 компонентами антенны, они могут быть настолько устойчивы к РЭБ, что их можно будет уничтожить исключительно либо мобильными огневыми группами, либо непосредственно используя зенитные системы противовоздушной обороны», – отметил он.

Богдан Долинце добавил, что увеличение количества антенн ведет к относительно незначительному подорожанию «Шахеда», но это значительно дороже обойдется Украине из-за использования дорогих зенитных ракет для уничтожения таких целей.

Напомним, Трамп заявил, что в Белом доме анализируют массированные атаки по Украине дронами иранского производства. Некоторые из этих дронов, по его мнению, «очень эффективны».

Дата публикации
Количество просмотров
484
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