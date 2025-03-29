Армия РФ ударила по Украине беспилотниками: сколько дронов удалось сбить

Беспилотник. / © ТСН.ua

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Ночью против субботы, 29 марта 2025 года, армия РФ атаковала Украину 172-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО уничтожило 94 дрона, а 63 - локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 94 ударных БПЛА типа Shahed на севере, востоке и в центре страны", - подчеркнули военные.

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В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.

ПС отмечают, что оккупанты атаковали беспилотниками по направлениям Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарское и Чауды в аннексированном Крым.

Как сообщалось, с вечера 28 марта Украина находилась под атакой враждебных БПЛА. По информации ПС, вражеские беспилотники летели с севера, юга и востока.

Дата публикации 21:00, 28.03.25 Количество просмотров 19 «Он не хочет заканчивать войну!» Зеленский резко отреагировал на заявления Путина!