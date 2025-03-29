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- Украина
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Армия РФ ударила по Украине беспилотниками: сколько дронов удалось сбить
Последствия атаки россиян фиксируют в нескольких регионах.
Ночью против субботы, 29 марта 2025 года, армия РФ атаковала Украину 172-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО уничтожило 94 дрона, а 63 - локационно потеряно.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 94 ударных БПЛА типа Shahed на севере, востоке и в центре страны", - подчеркнули военные.
В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.
ПС отмечают, что оккупанты атаковали беспилотниками по направлениям Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарское и Чауды в аннексированном Крым.
Как сообщалось, с вечера 28 марта Украина находилась под атакой враждебных БПЛА. По информации ПС, вражеские беспилотники летели с севера, юга и востока.