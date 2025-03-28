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- Украина
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ВСУ заявили об обострении ситуации на юге: есть ли угроза для Запорожья
Запорожская область – важный геополитический регион для России.
Войска русской Федерации активизировали штурмовые деяния на Запорожском направлении. ВСУ сообщают об обострении ситуации и увеличении количества атак на южные позиции украинских защитников.
Об этом заявил спикер сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
Он отметил, что Запорожская область является важным геополитическим регионом для России. В частности, Москва стремится укрепить свои позиции в этом районе перед возможными переговорами по перемирию или прекращению огня.
"Россияне хотят получить как можно больше форы или больше продвинуться дальше в Запорожской области. Если смогут, даже выйти на админграницы", - подчеркнул Волошин.
По его словам, ситуация на юге Украины, в частности в Запорожской области, становится напряженнее из-за обострения боевых действий. Оккупанты накопили силы для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты.
Волошин объясняет, что эту тактику россияне применяют и в других направлениях. Она дает определенный результат в Запорожской области. В частности, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. За последние несколько дней, начиная с весны, количество таких атак значительно выросло.
Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель оккупантов. В частности, точка напряжения – это район населенного пункта Двуречная, это к северу от Купянска.