У России проблемы с изготовлением ведущего истребителя: эксперт назвал причину

Российский истребитель Су-57 / © Associated Press

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Российский истребитель пятого поколения Су-57, получивший в НАТО кодовое имя «Фэлон», разрабатывался как ответ американским F-22 и F-35. Несмотря на амбиции Москвы, самолет сталкивается с серьезными трудностями.

Об этом сообщил журналист Калеб Ларссон для 19fortyfive.

«На фоне текущих производственных проблем и войны России в Украине программа Су-57 сталкивается со значительными трудностями, что ограничивает экспортный потенциал. Несмотря на сообщения о заинтересованности со стороны Алжира и предложения Индии, остается неопределенность в отношении производственных мощностей и сроков, что делает будущее «Фелона» как экспортного истребителя весьма сомнительным», — отметил Ларсон.

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По замыслу российских разработчиков, Су-57 является новейшим российским истребителем, созданным с учетом характеристик самолетов пятого поколения, а потому должен был стать конкурентом американским моделям F-35 и F-22.

«Благодаря сочетанию передовой авионики, хорошей маневренности и некоторых характеристик малозаметности, Су-57 знаменует собой наиболее согласованную попытку России создать малозаметный истребитель. Но «Фэлон», безусловно, имеет свою долю проблем, а это означает, что продажа истребителя другим странам будет действительно трудной задачей», — добавил журналист.

Хотя Россия позиционирует Су-57 как малозаметный истребитель, журналист отметил, что он обладает рядом внешних особенностей, которые отличают его от более продвинутых самолетов пятого поколения.

«Как и F-35 и F-22, Су-57 сохраняет свое вооружение внутри и, вероятно, использует радиопоглощающие материалы для усиления своей малозаметности, что имеет целью уменьшить радиолокационное сечение Су-57. Однако определенные части конструкции, в частности, явно незаметные сопла двигателей, а также некоторые элементы обшивки самолета, почти наверняка менее незаметны, чем их американские или даже китайские коллеги. Это может оказаться значительным препятствием в условиях жесткой конкуренции с современными системами противовоздушной обороны», — говорится в материале.

Кому Россия экспортирует Су-57

Ранее Россия заявила, что в 2025 году первый экспортный Су-57Е поступит на вооружение неназванной иностранной страны. Вскоре выяснилось, что речь идет об Алжире - одном из ключевых импортеров российского оружия в Африке.

Однако экспортная версия, вероятно, будет упрощенной: авионика и системы РЭБ могут быть слабее, чтобы сохранить технологическое преимущество РФ.

«Совсем недавно Россия предложила Су-57 для экспорта в Индию, чтобы усилить сокращающиеся истребительные эскадрильи страны и лучше противостоять растущей угрозе со стороны Китая. Интересно, что истребитель был предложен Индии в рамках полной передачи технологии, которая будет осуществляться в Индии, что свидетельствует о потенциальном обходном пути для обхода медленного производства в России», — заявил журналист.

По предоставленной информации, будущее экспорта российского самолета остается неопределенным, поскольку из-за войны в Украине оборонный сектор оккупантов вынужден производить продукцию для срочных военных нужд.

«Хотя российский оборонный бюджет находится на исторически высоком уровне, невиданном с пьянящих времен холодной войны, подавляющее большинство этого финансирования идет на поддержку наземной войны. Поэтому ресурсы направляются на производство беспилотников и ракет, а также артиллерийских боеприпасов, а также на рекрутинговые усилия в виде значительных бонусов при поступлении на военную службу, что является мерой, принимаемой для избежания политически непопулярной мобилизации», — подчеркнул Ларсон.

Точное количество Су-57, предназначенных на экспорт, и сроки их поставок остаются неизвестными. Хотя было объявлено о новом соглашении с Алжиром, выполнение этого контракта может осложниться из-за конкуренции с приоритетными военными потребностями РФ.

«В ближайшей перспективе будущее Су-57 «Фэлон» как жизнеспособной экспортной платформы остается под вопросом», — говорится в статье.

Напомним, эксперт предупредил, что РФ может готовиться к новому наступлению в Украине.