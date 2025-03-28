Россия нарастит атаки "Шахедами" в ближайшие месяцы: в ЦПД объяснили цель врага

Атака беспилотниками "Шахед" по Украине / © ТСН.ua

Реклама

Россия ежедневно атакует Украину беспилотниками "Шахед" и собирается нарастить количество атак в ближайшие месяцы. Целью россиян является дискредитация США на мировом уровне.

Об этом заявил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Коваленко объяснил, что фактически президент России Владимир Путин унижает президента США Дональда Трампа и делает это осознанно. В частности, страна-агрессор дальше наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины и выдвигает новые безумные условия.

Реклама

"Его (Путина - ред.) пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "болтуном". Выход из-под санкций рф нужен только для дополнительных инвестиций в войну", – говорится в заявлении руководителя ЦПД.

Он предупредил о вражеских планах нарастить дроновые атаки по Украине.

"Сейчас россия атакует шахедами ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача россии – дискредитация США на мировом уровне", – отметил Коваленко.

Напомним, в ночь на 28 марта Россия в очередной раз устроила массированную атаку "Шахедами" по Украине, запустив 163 дрона. Пострадали семь областей.