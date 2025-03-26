Когда может закончиться война в Украине: Жданов ошарашил прогнозом

Сколько лет еще будет продолжится война в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов дал прогноз, когда может закончиться война в Украине. По его словам, если чуда не произойдет, нас ждут еще годы войны.

В комментарии сайту ТСН.ua он отметил, что многие украинцы надеются, что после завершения переговоров в Эр-Рияде в Украине наступит мир.

Впрочем, по мнению эксперта, даже о временном перемирии или реальном прекращении атак по энергетике с Россией договориться невозможно.

Так, противник уже согласился на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, в то же время не прекращал обстрелы украинских городов ни на день и не собирается останавливаться.

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По словам Олега Жданова, у Украины сегодня нет выбора. Мы будем вынуждены закончить войну военным путем или должно произойти чудо.

"В том смысле, что западный мир должен занять четкую позицию. Прекратить бояться России. Это на грани фантастики. Опять же, если бы нам предоставили необходимое количество оружия, мы могли бы уже давно решить этот вопрос военным путем. Но нет. Если Дональд Трамп говорит, что “Путин – хороший парень”, если он в него верит, и он не хочет – он может, но не хочет применять против России реальные санкции, которые бы закончили эту войну на условиях справедливого мира”, – говорит Олег Жданов.

Он обратил внимание, что президент Владимир Зеленский первым озвучил фразу "справедливый мир". Она заменила в его формулировках "границы 1991 года".

"Сегодня "справедливый мир" вспоминают западные партнеры, а наше руководство говорит уже о чем-то вроде "достойного мира". Умеров сказал "достойный мир". Что такое достойный мир? О чем идет речь? Так что я не вижу другого выхода, чем военный путь. занять четкую политическую позицию. Если чуда не произойдет, нас еще ждут годы войны”, – считает Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что ночью Россия атаковала Украину 117 беспилотниками. Читайте, какие регионы были под ударом.

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