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Мир
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Как Испания готовится к войне: в правительстве сделали заявление

Испания может достигнуть расходов в 2% ВВП на оборону раньше 2029 года

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Премьер-министр Испании Педро Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес / © Associated Press

Испания планирует разработать и начать реализовать план по усилению оборонного сектора до этого лета. Известно, что у страны сейчас самые низкие оборонные расходы среди стран НАТО.

Об этом, как передает издание Reuters, сообщил премьер-министр Педро Санчес.

"Цель этого плана состоит в том, чтобы Испания внесла свой вклад и в то же время извлекла выгоду от этого технологического и промышленного стимула для укрепления европейской зоны безопасности и обороны, оставаясь верной нашим принципам", – отметил Санчес.

В прошлом году Испания потратила на оборону всего 1,3% ВВП, но уже пообещала достичь стандарта НАТО в 2% к 2029 году. Премьер-министр Педро Санчес уверен, что страна может достичь этой цели раньше.

Санчес отметил, что вызовы для южноевропейских стран отличаются от угроз на востоке Альянса. По его словам, на первый план выходят пограничный контроль, борьба с терроризмом и киберугрозы. В Испании настаивают, чтобы эти расходы также учитывались в оборонном бюджете.

Напомним, Германия сделала важную оговорку относительно переговоров о перемирии.

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