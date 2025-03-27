Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес / © Associated Press

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Іспанія планує розробити та почати реалізувати план з посилення оборонного сектору до цього літа. Відомо, що країна зараз має найнижчі оборонні витрати серед країн НАТО.

Про це, як передає видання Reuters, повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес.

"Мета цього плану полягає в тому, щоб Іспанія зробила свій внесок і в той же час отримала вигоду від цього технологічного та промислового стимулу для зміцнення європейської зони безпеки та оборони, залишаючись вірною нашим принципам", – зазначив Санчес.

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Торік Іспанія витратила на оборону лише 1,3% ВВП, але вже пообіцяла досягти стандарту НАТО у 2% до 2029 року. Прем’єр-міністр Педро Санчес впевнений, що країна може виконати цю мету раніше.

Однак Санчес наголосив, що виклики для південноєвропейських країн відрізняються від загроз на сході Альянсу. За його словами, на перший план виходять прикордонний контроль, боротьба з тероризмом та кіберзагрози. В Іспанії наполягають, щоб ці витрати також враховувалися в оборонному бюджеті.

Нагадаємо, Німеччина зробила важливе застереження щодо переговорів про перемир’я.

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