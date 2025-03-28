- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 797
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали Одесчину: в ГСЧС показали последствия ударов
Ночной удар РФ по Одесчине привел к возгоранию и разрушениям. Спасатели ликвидировали последствия атаки.
Российские войска атаковали Одесскую область в ночь на 28 марта. Из-за этого вспыхнули пожары и были повреждены дома.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Из-за российской атаки в Одесской области загорелись гаражные помещения, хозяйственная постройка, были повреждены частные жилые дома.
Спасатели ГСЧС и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины оперативно потушили все пожары.
По предварительным данным, пострадал один человек.
Психологи ГСЧС работали с местными жителями.
К ликвидации последствий ударов были привлечены: от ГСЧС пять единиц техники и 27 пожарных, от Нацгвардии – две единицы техники и восемь членов личного состава.
Напомним, в ночь на 28 марта враг атаковал Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме западных.