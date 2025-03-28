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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
797
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Одесчину: в ГСЧС показали последствия ударов

Ночной удар РФ по Одесчине привел к возгоранию и разрушениям. Спасатели ликвидировали последствия атаки.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар в Одесской области из-за атаки в ночь на 28 марта

Пожар в Одесской области из-за атаки в ночь на 28 марта / © ГСЧС Украины

Российские войска атаковали Одесскую область в ночь на 28 марта. Из-за этого вспыхнули пожары и были повреждены дома.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Из-за российской атаки в Одесской области загорелись гаражные помещения, хозяйственная постройка, были повреждены частные жилые дома.

Спасатели ГСЧС и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины оперативно потушили все пожары.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Психологи ГСЧС работали с местными жителями.

К ликвидации последствий ударов были привлечены: от ГСЧС пять единиц техники и 27 пожарных, от Нацгвардии – две единицы техники и восемь членов личного состава.

Пожар в Одесской области из-за атаки в ночь на 28 марта / © ГСЧС Украины

Пожар в Одесской области из-за атаки в ночь на 28 марта / © ГСЧС Украины

Пожар в Одесской области из-за атаки в ночь на 28 марта / © ГСЧС Украины

Пожар в Одесской области из-за атаки в ночь на 28 марта / © ГСЧС Украины

Пожар в Одесской области из-за атаки в ночь на 28 марта / © ГСЧС Украины

Пожар в Одесской области из-за атаки в ночь на 28 марта / © ГСЧС Украины

Психологи работали с жителями Одесчины после ночной атаки / © ГСЧС Украины

Психологи работали с жителями Одесчины после ночной атаки / © ГСЧС Украины

Напомним, в ночь на 28 марта враг атаковал Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме западных.

Дата публикации
Количество просмотров
797
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