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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни атакували Одещину: у ДСНС показали наслідки ударів

Нічний удар РФ по Одещині спричини загоряння та руйнування. Рятувальники ліквідовували наслідки атаки.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

Російські війська атакували Одеську область у ніч проти 28 березня. Через це спалахнули пожежі і були пошкоджені будинки.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Через російську атаку на Одещині загорілися гаражні приміщення, господарська споруда, були пошкоджені приватні житлові будинки.

Рятувальники ДСНС та пожежний підрозділ Національної гвардії України оперативно загасили всі пожежі.  

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями.

До ліквідації наслідків ударів були залучені: від ДСНС п’ять одиниць техніки та 27 вогнеборців, від Нацгвардії – дві одиниці техніки та вісім членів особового складу.

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

Психологи працювали з мешканцями Одещини після нічної атаки / © ДСНС України

Психологи працювали з мешканцями Одещини після нічної атаки / © ДСНС України

Нагадаємо, у ніч проти 28 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками. Повітряна тривога була оголошена у всіх областях, окрім західних.

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