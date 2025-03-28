Росіяни атакували Одещину: у ДСНС показали наслідки ударів

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

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Російські війська атакували Одеську область у ніч проти 28 березня. Через це спалахнули пожежі і були пошкоджені будинки.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Через російську атаку на Одещині загорілися гаражні приміщення, господарська споруда, були пошкоджені приватні житлові будинки.

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Рятувальники ДСНС та пожежний підрозділ Національної гвардії України оперативно загасили всі пожежі.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями.

До ліквідації наслідків ударів були залучені: від ДСНС п’ять одиниць техніки та 27 вогнеборців, від Нацгвардії – дві одиниці техніки та вісім членів особового складу.

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

Пожежа в Одеській області через атаку у ніч проти 28 березня / © ДСНС України

Психологи працювали з мешканцями Одещини після нічної атаки / © ДСНС України

Нагадаємо, у ніч проти 28 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками. Повітряна тривога була оголошена у всіх областях, окрім західних.