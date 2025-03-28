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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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61
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В Одесі вночі пролунала серія вибухів — Труханов

Місто атакують ворожи БпЛА.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали в Одесі

Вибухи пролунали в Одесі / © Associated Press

В Одесі в ніч проти 28 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє очільник міста Геннадій Труханов.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у регіоні буда оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах кілька разів за ніч пролунала низка вибухів.

Ми раніше інформували, що у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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