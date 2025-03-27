Вночі на Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

Інформації про руйнування немає.

Вночі проти четверга, 27 березня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "повітряна тривога" наші сили ППО знищили два ворожих БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо руйнувань, травмованих, загиблих не надходила.

Як повідомлялося, зранку 27 березня частину України охопила повітряна тривога. Військові попереджали про загрозу балістики.

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