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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

В Одессе ночью раздалась серия взрывов — Труханов

Город атакуют враги БпЛА.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Одессе

Взрывы раздались в Одессе / © Associated Press

В Одессе в ночь на 28 марта раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает глава города Геннадий Труханов.

«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Черкассах несколько раз за ночь раздался ряд взрывов.

Мы ранее информировали, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Дата публикации
Количество просмотров
61
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