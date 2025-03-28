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- Украина
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В Одессе ночью раздалась серия взрывов — Труханов
Город атакуют враги БпЛА.
В Одессе в ночь на 28 марта раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает глава города Геннадий Труханов.
«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Черкассах несколько раз за ночь раздался ряд взрывов.
Мы ранее информировали, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.