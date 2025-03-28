Взрывы раздались в Одессе / © Associated Press

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В Одессе в ночь на 28 марта раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает глава города Геннадий Труханов.

«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы», — говорится в сообщении.

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Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Черкассах несколько раз за ночь раздался ряд взрывов.

Мы ранее информировали, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.