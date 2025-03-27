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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Россияне атаковали "скорую" в Херсоне: есть раненые

оккупанты неустанно стряпают по городу.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Россияне атаковали "скорую" в Херсоне

Россияне атаковали "скорую" в Херсоне / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Херсоне под российский обстрел попала бригада "скорой", которая помогала раненому. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

/ © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

© Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Медики эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их.

"Из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии", - детализировал чиновник.

Все потерпевшие находятся в больнице.

Напомним, сегодня, 27 марта, россияне обстреляли центр Херсона.

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Дата публикации
Количество просмотров
228
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