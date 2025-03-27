Россияне атаковали "скорую" в Херсоне: есть раненые

Россияне атаковали "скорую" в Херсоне / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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В Херсоне под российский обстрел попала бригада "скорой", которая помогала раненому. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

© Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Медики эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их.

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"Из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии", - детализировал чиновник.

Все потерпевшие находятся в больнице.

Напомним, сегодня, 27 марта, россияне обстреляли центр Херсона.

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