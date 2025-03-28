Враг атакует Украину ударными беспилотниками: куда направляются

Карта тревог от 28 марта / © alerts.in.ua

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Украину в ночь на 28 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

«Шахеды» на севере Винницкой области курсом на Хмельницкую область.

Шахеды на границе Киевской на Черниговской областей.

Шахеды на севере Днепропетровской области курсом на запад.

Киев — угроза применения врагом ударных БпЛА.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

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Ранее сообщалось, что Россия увеличивает количество экипажей «Шахедов» для атак по Украине.

Мы ранее информировали, что российские дроны терроризируют жителей Запорожской области, захватчики «охотятся» на гражданских.