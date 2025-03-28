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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1068
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Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: куди прямують

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог від 28 березня

Мапа тривог від 28 березня / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 28 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

  • «Шахеди» на півночі Вінницької області курсом на Хмельницьку область.

  • «Шахеди» на межі Київської на Чернігівській областей.

  • «Шахеди» на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.

  • Київ — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшує кількість екіпажів «Шахедів» для атак по Україні.

Ми раніше інформували, що російські дрони тероризують жителів Запорізької області, загарбники «полюють» на цивільних.

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