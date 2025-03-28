Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: куди прямують

Мапа тривог від 28 березня / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 28 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

«Шахеди» на півночі Вінницької області курсом на Хмельницьку область.

«Шахеди» на межі Київської на Чернігівській областей.

«Шахеди» на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.

Київ — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

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Раніше повідомлялося, що Росія збільшує кількість екіпажів «Шахедів» для атак по Україні.

Ми раніше інформували, що російські дрони тероризують жителів Запорізької області, загарбники «полюють» на цивільних.