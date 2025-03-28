Як перемогти Росію без підтримки США: секретар оборонного комітету ВР озвучив план "Б"

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Протистояти агресії Російської Федерації самотужки не змогла б жодна країна НАТО. Тому для України важливо зберегти своїх західних союзників.

Про це говорив в інтерв’ю Наталії Мосейчук секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

“Нам важливо не втратити такого союзника як США, бо той відсоток [військової допомоги], що вони дають, це важливо. План “А” — втримати всіх союзників, а план “Б” — підключати Європу бо це їх проблеми”, — зауважив він.

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Народний депутат наголосив, що в Україні потужно розвивається власний військово-промисловий комплекс, певна номенклатура озброєння вже з’являється вітчизняного виробництва. Окрім того, європейці пожвавили роботу власної оборонної промисловості.

“Росію самотужки перемогти важко, треба обʼєднатися європейським країнам… щоб нас забезпечували дипломатичною, політичною підтримкою і зброєю… Навіть якщо від нас відвернуться Сполучені Штати, це не означає, що ми програли війну і нам треба піднімати руки. Ми маємо свої можливості, нам головне бути обʼєднаними”, — вважає український політик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що рішення, які зараз ухвалюють США, можуть вплинути на закінчення війни.